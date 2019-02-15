В Бийск и Белокуриху привезут мощи святителя Николая Чудотворца

График пребывания мощей Николая Чудотворца в Бийске и Белокурихе
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15−18 февраля — Успенский Кафедральный собор (Бийск);
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18−20 февраля — храм Казанской иконы Божией Матери (Бийск);
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20−22 февраля — храм Покрова Пресвятой Богородицы (Бийск);
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22−25 февраля — Пантелеимоновский собор (Белокуриха).
Кто такой святитель Николай Чудотворец?
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. Он был архиепископом в городе Мире, верующие любили его. Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борец с язычеством и защитник христианства.
Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.