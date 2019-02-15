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Жизнь

В Бийск и Белокуриху привезут мощи святителя Николая Чудотворца

15 февраля в Бийск привезут мощи святого Николая Чудотворца, сообщили в Алтайской митрополии. Жители региона могут поклониться святыне в нескольких храмах.

Церковь.
Церковь.
СС0

График пребывания мощей Николая Чудотворца в Бийске и Белокурихе

  • 15−18 февраля — Успенский Кафедральный собор (Бийск);

  • 18−20 февраля — храм Казанской иконы Божией Матери (Бийск);

  • 20−22 февраля — храм Покрова Пресвятой Богородицы (Бийск);

  • 22−25 февраля — Пантелеимоновский собор (Белокуриха).

Кто такой святитель Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православной церкви. Он был архиепископом в городе Мире, верующие любили его. Святой Николай Чудотворец известен как непримиримый борец с язычеством и защитник христианства.

Святой Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков, несправедливо осужденных и детей. Кроме того, святителю Николаю молятся о счастливой семейной жизни.

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