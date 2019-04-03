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Жизнь

Полицейские задержали хулиганов, которые устроили драку в бийском автобусе

Правоохранители задержали хулиганов, которые набросились на кондуктора и пассажирку бийского автобуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Молодые люди дают признательные показания.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Потасовка произошла в автобусе № 36 27 марта. Два пьяных молодых человека щелкали семечки, кондуктор сделала им замечания. Тогда один из парней неожиданно дал женщине несколько пощечин. За нее вступилась пассажирка. В результате хулиганы причинили женщинам телесные повреждения.

После этого пострадавшая пассажирка автобуса обратилась с заявлением в полицию. Ее направили на судебно-медицинское обследование. На молодых людей составили ориентировки. Полицейские их задержали, парни дают признательные показания.

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