Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В бочке британки «гнездился» ядовитый и самый большой шершень в мире

Жительница Великобритании обнаружила в бочке для компоста огромное гнездо самого большого шершня в мире, пишет Daily Mail.

Садовая земляника, ягоды.
Садовая земляника, ягоды.
СС0

Женщина собирала ягоду возле компостного бака, когда заметила летающих шершней.

Она обратилась в соответствующие службы — чтобы работники убрали гнездо «летающих и кусающих торпед»

Длина этих насекомых (Vespa mandarinia) составляет около 5 см, а размах крыльев может превышать 7,5 см. Шершни вырабатывают высокотоксичный яд, их укус очень опасен.

Борьба с этими насекомыми на Нормандских островах ведется постоянно, чтобы они не распространились на остальную Великобританию, пишет mail.ru. С весны на Джерси обнаружили уже 55 гнезд.

Последняя находка — самая крупная.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость