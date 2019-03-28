В эфире Первого канала обсуждали миллионные долги Юлии Началовой

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале обсуждали денежные обязательства умершей певицы Юлии Началовой и ее бывшего избранника, хоккеиста Александра Фролова.

Хоккеист прокомментировал сообщения о судебном разбирательстве насчет иска о правах на квартиру. По его словам, он не предъявлял никаких обвинений Началовой.

Пришедший в студию юрист Максим Суров заявил, что семье Началовой «светят» три судебных заседания, а друг Началовой Марат Чанышев сообщил, что долг в 20 млн рублей за недвижимость появился после того, как Фролов якобы посчитал все подарки, которые он преподнес Юлии — в том числе билеты и счета в ресторанах. Из этого и получилась миллионная сумма.

Юрист отметил, что в числе трех судебных разбирательств есть один — против самой Началовой, где она выступает ответчицей, пишет topnews.ru.

Фролов назвал историю с исками «запутанной».

«У нас правда есть общая недвижимость. Она была оформлена пять лет назад. Я никаких исков и претензий никогда не подавал. Мы обратились в Верховный суд, потому что считаем, что эта очень странная история. Мы хотим в этом разобраться. Также отмечу, что долгов никаких у Юли передо мной не было и нет», — отметил он и подчеркнул. что не предъявлял никаких претензий Началовой.

«Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Инвестиционная компания подала иск с требованием взыскать с меня почти 26 млн рублей», — заявил он.

Однако юрист Лариса Широкова со ссылкой на открытые источники отметила, что Фролов все-таки подал иск в отношении Началовой.

Фролов выразил настороженность из-за того, что один из исков был подан от компании из Нижнего Новгорода, а бойфрендом Началовой на момент ее смерти являлся нижегородский судья Вячеслав Кудря.

Тем не менее спортсмен отметил, что не собирается делать «никаких голословных обвинений» в сговоре.

16 марта в московской клинике умерла певица Юлия Началова. Ей было 38 лет.