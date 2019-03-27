В экс-Астане полным ходом меняют вывески. Во сколько обойдется Нур-Султан

На замену устаревших с прошлой недели вывесок Астаны в столичном бюджете ежегодно предусматривается 40 млн тенге (около 7 млн рублей). 26 марта уже сменили вывеску на здании столичного акимата. Теперь над входом висит надпись на двух языках.

Дополнительных средств на переименование Астаны в Нур-Султан не потребуется, заявил первый заместитель премьер-министра и министр финансов Республики Казахстан Алихан Смаилов, пишет krisha.kz.

По словам министра, это текущие расходы, в рамках которых планируют постепенно менять вывески и указатели. Замена начнется с основных, при въезде в город, и затем поэтапно менять в других местах.

Документы со старым названием города не утратят юридическую силу. Менять их нужно будет по истечении срока действия или в случае утери.

Астанчане

Ранее аким столицы Бахыт Султанов заявил: «Само слово „Астана“ очень удобно для нас, ведь оно в переводе означает „столица“. На казахском языке жителей города будут называть астаналықтар. То же самое мы предлагаем сделать и на русском — называть горожан астанчанами».

Переименование

Астану официально переименовали в Нур-Султан 23 марта. Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы государства.

Площадь перед Байтереком. Астана Надежда Будрина

Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы страны (Астаны) в Нурсултан в честь первого президента государства Нурсултана Назарбаева, который 19 марта заявил о сложении полномочий главы государства.

Астана получила свое название в 1998 году. До 1961 года город назывался Акмолинск, затем был переименован в Целиноград, до 1998 года носил название Акмола.