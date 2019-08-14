Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 августа 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В европейском аэропорту откроют секс-будки быстрого обслуживания

Берлинский аэропорт Темпельхоф, возможно, вскоре будет принимать мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля, сообщает русская служба BBC. С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

Чиновник намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом обитания секс-работников в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме. Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.

Фон Дассель полагает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет включать в себя небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.

За образец планируется взять комплекс в Кельне, открытый в 2001 году. Боксы для секса впервые появились в голландском Утрехте в середине 1980-х годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость