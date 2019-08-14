В европейском аэропорту откроют секс-будки быстрого обслуживания

Чиновник намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом обитания секс-работников в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме. Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на этот род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.

Фон Дассель полагает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее перенос в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет включать в себя небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.

За образец планируется взять комплекс в Кельне, открытый в 2001 году. Боксы для секса впервые появились в голландском Утрехте в середине 1980-х годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.