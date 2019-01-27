В Германии призывают отказаться от туалетной бумаги

В унитаз смывают тонны туалетной бумаги, не думая о том, как сильно это вредит планете. Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung , сообщают «Известия».

Тиде утверждает, что только в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги. Требования к этому средству гигиены слишком высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве и закупают свежую древесину.

По мнению автора, такое расточительство приводит к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.

Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы, — пишет Тиде.

Вместо мисок с водой журналистка предлагает «избалованным» европейским жителям использовать биде. По ее словам, этот способ гораздо экономней.

Для производства бумаги приходится закупать древесину (преимущественно в Латинской Америке). Ее нужно доставить, потом переработать. При этом саму туалетную бумагу в итоге смывают водой. В случае использования биде расходоваться будет только вода.