В голосовании за имя алтайского аэропорта победил Рерих

Кандидатуру Николая Рериха поддержали 105 563 респондента. Алтайский художник Григорий Гуркин получил на 1046 голосов меньше. От лидеров голосования значительно отстал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин — 4952 голоса.

Секретарь Общественной палаты России Евгений Фадеев в эфире программы заявил, что это не означает, что именами победителей голосования сразу автоматически назовут аэропорты. Имена будут присвоены указами президента по представлению Общественной палаты России.

То, что сейчас сообщили — это предварительный результат. Это не означает, что завтра аэропорты будут носить это имя. Президент будет принимать решения о том, как будет назван аэропорт. Мы нашей экспертной комиссией не приняли окончательного решения по некоторым пунктам. Например, Горно-Алтайск. Здесь мы сообщили — действительно, Рерих лидирует, с небольшим отрывом от другого художника, Гуркина. И там возникает определенное социальное напряжение, и мы абсолютно не хотим увеличивать какое-либо напряжение" —отметил он.