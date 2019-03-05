В горах Алтая ученые обнаружили место массовой гибели диких козерогов

В труднодоступной местности в долине реки Аргут прошла экспедиция по учету снежных барсов. В этом мероприятии принимали участие сотрудники Сайлюгемского национального парка и Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.
Во время походов по горам сотрудники нацпарка сообщили о большом количестве погибших козерогов на Аргуте.
Как рассказали ученые, в ноябре 2018 года на Алтае прошел дождь, и снег в горах покрылся коркой льда. Из-за этого животным стало трудно передвигаться и добывать траву из-под наста.
У многих найденных мертвыми горных козлов обломаны рога. В Сайлюгемском парке считают, что они стали хрупкими из-за истощения.
Также во время экспедиции специалисты нацпарка обнаружили горных козлов, которых задрали хищники, минимум две особи копытных были добыты снежным барсом.
Во время экспедиции встречались и пережившие суровые времена особи:
В материале использованы фотографии Д. Маликова, А. Кужлекова, Д. Гуляева.