В горах Алтая ученые обнаружили место массовой гибели диких козерогов

В феврале в Горном Алтае из-за бескормицы произошел падеж сибирского горного козла. Причиной гибели животных ученые из Сайлюгемского национального парка называют недостаток кормов.

Козерог, замеченный сотрудниками Сайлюгемского национального парка во время экспедиции по учетам снежного барса. Горный Алтай, февраль 2019 года.

В труднодоступной местности в долине реки Аргут прошла экспедиция по учету снежных барсов. В этом мероприятии принимали участие сотрудники Сайлюгемского национального парка и Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.

Во время походов по горам сотрудники нацпарка сообщили о большом количестве погибших козерогов на Аргуте.

Как рассказали ученые, в ноябре 2018 года на Алтае прошел дождь, и снег в горах покрылся коркой льда. Из-за этого животным стало трудно передвигаться и добывать траву из-под наста.

У многих найденных мертвыми горных козлов обломаны рога. В Сайлюгемском парке считают, что они стали хрупкими из-за истощения.

Также во время экспедиции специалисты нацпарка обнаружили горных козлов, которых задрали хищники, минимум две особи копытных были добыты снежным барсом.

Во время экспедиции встречались и пережившие суровые времена особи:

В материале использованы фотографии Д. Маликова, А. Кужлекова, Д. Гуляева.