В Горно-Алтайске больше двух недель продолжается мусорный коллапс

Горожане сообщили в ОНФ, что в частном секторе на ул. Студенческой мусор не вывозили около двух недель. Место временного хранения отходов превратилось в очаг антисанитарии. Повсюду валяются бытовые отходы. Мусор разносится ветром и бродячими собаками. Аналогичная картина — рядом с общежитием сельскохозяйственного колледжа. Контейнеры переполнены, рядом с ними выросли горы мусора. похожая ситуация и во многих других точках города.
По результатам поездки представители ОНФ обратились за разъяснениями в министерство регионального развития. В ведомстве объяснили, что в рамках перехода на новую систему обращения с отходами с 1 сентября сменился перевозчик мусора. К сбору, транспортировке, обработке и утилизации отходов в Горно-Алтайске приступил региональный оператор. В министерстве заверили, что данный вопрос в административном центре региона решат в кратчайшие сроки.
Почему случился коллапс?
Как следует из материалов сайта госторгов, министерство регионального развития Республики Алтай провело отбор оператора по вывозу ТБО в начале 2018 года, с 1 сентября он должен был начать работать. Единственную заявку на участие в тендере подало ООО «Коммунальщик», с ним же в итоге было заключили контракт, пишет «Интерфакс-Сибирь».
«Коммунальщик» принадлежит гендиректору турфирмы «Турачак-Тур», предпринимательнице Марии Мизгиревой. Она пояснила «Интерфаксу», что тяжелая ситуация сложилась из-за того, что занимавшиеся ранее вывозом мусора компании не полностью выполняли свою работу.
«Мы начали вывозить, просто вычищаем город, выравниваем их „косяки“. В течение недели, думаю, исправим положение», — сказала Мизгирева.
Пресс-служба правительства Республики Алтай сообщила, что в ходе заседания правительства рассматривалась в том числе ситуация с вывозом мусора в Горно-Алтайске.
«Здесь возникли определенные проблемы из-за того, что в соответствии с федеральным законом в республике начал действовать региональный оператор. Ранее вывозом мусора занимались частные структуры», — поясняет республиканское правительство.
«Хочу заверить горожан, что в ближайшее время работа наладится, мы направили дополнительные ресурсы в Майму и Горно-Алтайск, чтобы закупить все необходимое оборудование. Кто допустил данную ситуацию, понесет наказание вплоть до оргвыводов», — заявил глава республики Александр Бердников.