На Алтае медведь напугал туристов и съел их суп

На Телецком озере медведь напугал двоих туристов: он прогнал их из палатки и доел приготовленный суп, сообщает gorno-altaisk.info.

Супружеская пара из Тюмени путешествовала по Телецкому озеру на резиновой лодке с небольшим мотором. Они решили переночевать в палатке на берегу озера. Поздно вечером они приготовили ужин на газовой горелке, услышали шум и увидели медведя.

Туристы прыгнули в лодку и отплыли от берега. Все вещи остались на берегу. Паре пришлось проплыть по озеру 12 км, чтобы добрать до турбазы и сообщить о происшествии в полицию и МЧС.

На следующее утро медведя на месте, где туристы поставили палатку, уже не нашли, Он опрокинул котелок, доел суп и ушел. Вещи, оставленные туристами, им вернули.

Ранее altapress.ru писал, что жители Залесовского района отмечают небывалое нашествие медведей. Косолапых встречаются в тех местах, где их раньше не было.