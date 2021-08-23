В Горном Алтае вновь зацвел маральник

Лиловые цветы рододендрона Ледебура заметили на маршруте к водоскату Учар. Фото опубликовал «Алтайский заповедник».
«Вторичное цветение маральника, некоторых первоцветов, цветущих обычно в апреле, в последние годы стало обычным явлением», — отметили специалисты.
Первый раз в 2021 году маральник начал цвести в апреле. В 2020 году маральник цвел трижды — весной и два раза за лето.
Государственный инспектор Светлана Кульбацкая сфотографировала другие, не менее впечатляющие краски заповедной природы в завершении лета.