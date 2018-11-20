В «Гранмулино» выберут главную красавицу ноября.

Уже в эту субботу, 24 ноября в 19.00 , в РК Granmulino & Vienne Lion (Социалистический проспект, 71) мы увидим шикарный финал , где узнаем, кому достанется главная корона «Мисс Granmulino» Ноябрь!

В программе вечера:

Живой звук — саксофон.

Ведущий А.Маката.

Живой вокал.

Дефиле в вечерних платьях , новые коллекции 2019 года , бикини и .тд.

новые коллекции 2019 года бикини и .тд. Фото отчёт от Nightout.

Видео отчёты.

В финальный тур ноября «Мисс Granmulino» по итогам голосования в официальной группе Модельного агентства «Style» из 17 участниц конкурса прошли 9 девушек. Одна из них получит номинацию «Мисс Vienne Lion». Проголосовать за понравившуюся участницу можно здесь: https://vk.com/granmulino. Голосование продлится до 23 ноября.

Всю неделю — с 19 по 23 ноября — болельщики участниц и гости кофейни — ресторана могут увидеть, как проходят генеральные репетиции и подготовка к главному осеннему конкурсу красоты в Барнауле.

Организаторы ждут не только голосов, но и заявок на декабрьский этап конкурса «Мисс Granmulino», который пройдёт 22 декабря 2018 года. Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года, — двухнедельная поездка в Италию на двоих. Все подробности по заявкам на конкурс можно узнать по тел. 8−913−094−78−60.

Из-за возросшего спроса среди гостей в ноябре на «Мисс Granmulino» организаторами введена предварительная бронь столов. Забронировать столик можно заранее, а подтвердить свою бронь необходимо до 22 ноября в РК Granmulino. Звоните, количество мест ограничено! Тел: 36−36−00

Информационный партнёры конкурса красоты: