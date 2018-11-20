В «Гранмулино» выберут главную красавицу ноября.

В программе вечера:
- Живой звук — саксофон.
- Ведущий А.Маката.
- Живой вокал.
- Дефиле в вечерних платьях, новые коллекции 2019 года, бикини и .тд.
- Фото отчёт от Nightout.
- Видео отчёты.
В финальный тур ноября «Мисс Granmulino» по итогам голосования в официальной группе Модельного агентства «Style» из 17 участниц конкурса прошли 9 девушек. Одна из них получит номинацию «Мисс Vienne Lion». Проголосовать за понравившуюся участницу можно здесь: https://vk.com/granmulino. Голосование продлится до 23 ноября.
Всю неделю — с 19 по 23 ноября — болельщики участниц и гости кофейни — ресторана могут увидеть, как проходят генеральные репетиции и подготовка к главному осеннему конкурсу красоты в Барнауле.
Организаторы ждут не только голосов, но и заявок на декабрьский этап конкурса «Мисс Granmulino», который пройдёт 22 декабря 2018 года. Главный приз на гала-шоу, которое пройдет в июле 2019 года, — двухнедельная поездка в Италию на двоих. Все подробности по заявкам на конкурс можно узнать по тел. 8−913−094−78−60.
Из-за возросшего спроса среди гостей в ноябре на «Мисс Granmulino» организаторами введена предварительная бронь столов. Забронировать столик можно заранее, а подтвердить свою бронь необходимо до 22 ноября в РК Granmulino. Звоните, количество мест ограничено! Тел: 36−36−00
Информационный партнёры конкурса красоты:
- Радиостанция «Новое радио»
- Интернет сообщество Barnaul 22
- ИД Алтапресс
- Амик