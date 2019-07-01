«В истерике кружатся мамы»: родители барнаульских выпускников сняли позитивный клип

В клипе родители «отрывались» на даче с шашлыками, обливались водой. Все это — под трек Макса Коржа «Жить в кайф».

Не все зрители оценили родительское творчество.

«А как клип с детьми их связан? Родители собрались без детей, повеселились, шашлыки поели, и? Детям какой пример? Не учись, а живи в кайф или то, как родителям без детей кайфово отдыхать?», — написал один из комментаторов, но добавил, что видео вышло позитивным.

Напомним, прошлом году родители учеников школы № 132 в образе рокеров сняли кавер-версию песни Moscow Calling рок-группы Gorky Park.