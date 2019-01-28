«6 минут на выход»: власти Барнаула рассказали подробности эвакуации школ

Сообщения от лже-террористов школы Барнаула начали получать в 8 утра. Все, кто обнаружил письма, сразу же позвонили в полицию. Первыми забили тревогу во Власихе — и полицейские-кинологи сначала поехали туда.
Наталья Полосина,
председатель комитета по образованию Барнаула:
То, что нужно было сделать, руководство школ сделало. Эвакуации проходили быстро, потому что у нас регулярно проводятся учебные тревоги, школы укладываются в норматив — 6 минут на вывод из здания всех людей.
Однако не всем ученикам удалось накинуть верхнюю одежду, поэтому на улице находиться было крайне сложно. Многие школы в такой ситуации приняли решение эвакуировать детей в ближайшие детские сады, подъезды жилых домов. Одну из школ перевели в Покровский собор.
В тех школах, где ситуация с обследованием помещений затягивалась, приняли решение распустить учащихся по домам. После окончания обследования зданий уроки возобновили. Эксперты-кинологи уже побывали в 21 школе, до конца дня обследуют все.
Очень много звонков поступило в комитет от обеспокоенных родителей. В частности, они жаловались на то, что дети не успели одеться и обуться — так, в той же Власихе, по утверждениям очевидцев, дети простояли на улице полчаса.
Наталья Полосина,
председатель комитета по образованию Барнаула:
Конечно, в таких условиях нужно было постараться взять верхнюю одежду. Но в ситуации, когда неизвестные угрожают жизни детей, я считаю, стоит расставить приоритеты. Что для родителей важнее — чтобы ребенок выжил или чтобы он был обут и одет?
Особенно сложно было эвакуировать учащихся первых классов. Классным руководителям пришлось просить родителей, чтобы они забирали детей домой.
Часть школ эвакуировать не стали, потому что от УМВД поступила информация о фейках. Кинологическое обследование проводили прямо во время учебного процесса. Оно показало, что здания безопасны, сообщила Наталья Полосина.
Между тем, несколько человек сообщили в соцсетях, что не все школы тщательно обследовали.
На 102-ю всем настолько пофиг, что просто в ужас пришел. На улицу успели выйти максимум 50 человек, я в том числе, остальных просто директор не выпустил. Постояли минутку, потом нам сказали возвращаться обратно учиться. Так и досиживали все уроки, как будто ничего и не произошло. На перемене один кинолог с собакой погулял по школе и все.
Интересно, что первые сообщения о минировании пришли с одним и тем же текстом с одного почтового адреса. Другие письма уже имели вариации, но адрес везде был один и тот же.
Лже-террористы прислали письма о заложенном взрывном устройстве также в мэрию Барнаула и комитет по образованию. Сразу после пресс-конференции в кабинет Натальи Полосиной зашел кинолог с собакой и обследовал кабинет. Никаких опасных объектов в здании он не нашел.
29 января школы Барнаула планируют работать в штатном режиме.