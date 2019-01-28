«6 минут на выход»: власти Барнаула рассказали подробности эвакуации школ

Председатель комитета по образованию Барнаула Наталья Полосина прокомментировала ситуацию с массовой рассылкой сообщений о минировании школ. Письма с угрозами прислали в 26 общеобразовательных учебных заведений краевой столицы и пригородов, а также в три коррекционные школы. Эвакуацию проводили в 18 школах.

Сообщения от лже-террористов школы Барнаула начали получать в 8 утра. Все, кто обнаружил письма, сразу же позвонили в полицию. Первыми забили тревогу во Власихе — и полицейские-кинологи сначала поехали туда.

Наталья Полосина,

председатель комитета по образованию Барнаула:

То, что нужно было сделать, руководство школ сделало. Эвакуации проходили быстро, потому что у нас регулярно проводятся учебные тревоги, школы укладываются в норматив — 6 минут на вывод из здания всех людей. Однако не всем ученикам удалось накинуть верхнюю одежду, поэтому на улице находиться было крайне сложно. Многие школы в такой ситуации приняли решение эвакуировать детей в ближайшие детские сады, подъезды жилых домов. Одну из школ перевели в Покровский собор.

Кинолог в здании комитета по образованию Барнаула. altapress.ru

В тех школах, где ситуация с обследованием помещений затягивалась, приняли решение распустить учащихся по домам. После окончания обследования зданий уроки возобновили. Эксперты-кинологи уже побывали в 21 школе, до конца дня обследуют все.

Очень много звонков поступило в комитет от обеспокоенных родителей. В частности, они жаловались на то, что дети не успели одеться и обуться — так, в той же Власихе, по утверждениям очевидцев, дети простояли на улице полчаса.

Наталья Полосина,

председатель комитета по образованию Барнаула:

Конечно, в таких условиях нужно было постараться взять верхнюю одежду. Но в ситуации, когда неизвестные угрожают жизни детей, я считаю, стоит расставить приоритеты. Что для родителей важнее — чтобы ребенок выжил или чтобы он был обут и одет?

Кинолог в здании комитета по образованию Барнаула. altapress.ru

Особенно сложно было эвакуировать учащихся первых классов. Классным руководителям пришлось просить родителей, чтобы они забирали детей домой.

Часть школ эвакуировать не стали, потому что от УМВД поступила информация о фейках. Кинологическое обследование проводили прямо во время учебного процесса. Оно показало, что здания безопасны, сообщила Наталья Полосина.

Между тем, несколько человек сообщили в соцсетях, что не все школы тщательно обследовали.

Егор Комаров:

На 102-ю всем настолько пофиг, что просто в ужас пришел. На улицу успели выйти максимум 50 человек, я в том числе, остальных просто директор не выпустил. Постояли минутку, потом нам сказали возвращаться обратно учиться. Так и досиживали все уроки, как будто ничего и не произошло. На перемене один кинолог с собакой погулял по школе и все.

Интересно, что первые сообщения о минировании пришли с одним и тем же текстом с одного почтового адреса. Другие письма уже имели вариации, но адрес везде был один и тот же.

Лже-террористы прислали письма о заложенном взрывном устройстве также в мэрию Барнаула и комитет по образованию. Сразу после пресс-конференции в кабинет Натальи Полосиной зашел кинолог с собакой и обследовал кабинет. Никаких опасных объектов в здании он не нашел.

29 января школы Барнаула планируют работать в штатном режиме.