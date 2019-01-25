В квитанциях россиян появится еще одна строка

Жители большинства российских регионов уже в этом году начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой — платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.

Это произойдет после того, как в августе 2019 года вступит в силу новый федеральный закон, сообщает «Российская газета».

Страховой полис, который владельцы объектов жилой недвижимости будут оплачивать ежемесячными взносами, включит не только риски, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, но и самые распространенные бытовые катаклизмы.

Закон предполагает, что к началу его действия регионы разработают и утвердят специальные страховые программы.

Для более полного возмещения ущерба гражданам задействуют федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

Логика законодательного нововведения направления на то, чтобы постепенно переложить бремя выплаты компенсаций с бюджета на систему страхования рисков. Последнее особенно важно с учетом природных и техногенных аварий и катастроф, участившихся в последнее время, отмечает издание.

По оценкам экспертов, страхование дома или квартиры от чрезвычайных ситуаций будет стоить около 150 рублей в месяц. Однако окончательная стоимость может оказаться и выше — страховщики смогут учитывать ряд факторов, утяжеляющих страховку: например, площадь квартиры, а также дополнительные риски, пишет znak.com.

Без поддержки не останутся и те, кто воздержался от участия в страховании жилья. Правда, они «смогут рассчитывать только на помощь государства». При этом в виду анонсированного государством отказа от основной роли в выплате компенсации становится очевидным, что вряд ли эта помощь будет велика.