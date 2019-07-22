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Жизнь

В МЧС рассказали, когда дымка над Алтайским краем развеется

23 и 24 июля в Алтайском крае ожидаются дожди и смена ветра, что поспособствует рассеиванию дымки над регионом. Напомним, она образовалась из-за лесных пожаров в соседних территориях. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Старый мост в Барнауле и дымка.
Старый мост в Барнауле и дымка.
Kristina Blankina, vk.com/barneos22

Небольшая дымка наблюдается в Алтайском крае уже несколько дней, некоторые жители чувствуют запах гари. Это стало следствием пожаров в Красноярском крае, ветер приносит дым на Алтая. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет, напоминают в МЧС.

В Красноярском крае действуют более 100 очагов лесных пожаров на общей площади не менее 450 тыс гектаров. Лёгкое задымление наблюдают жители ряда соседних регионов: Республики Хакасия, Новосибирской и Томской областей. По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

На территории Алтайского края действующих лесных пожаров нет. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, Лесоохраны и Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

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