В мэрии Барнаула прокомментировали передачу здания планетария РПЦ

Планетарий Барнаула не переедет, пока ему не найдут альтернативное место. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Власти ведут переговоры с Барнаульской Епархией по поводу передачи здания на протяжении последнего полугодия.

В 2014 году постановлением утвердили план, в соответствии с которым здание планетария должны передать церкви в марте 2019 года.

Вопрос передачи здания обсуждали и летом 2018 года во время рабочей встречи главы города и митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия. Тогда решили, что пока в городе не найдут альтернативу для размещения «звездного дома», планетарий будет работать на прежнем месте.

Кроме того, Сергей Дугин поручил комитету по управлению муниципальной собственностью Барнаула разработать проект соглашения о передаче здания на проспекте Сибирском, 38, в собственность Барнаульской Епархии. Она разрешит планетарию безвозмездно пользоваться зданием три года. Это соглашение находится на рассмотрении в Барнаульской Епархии.

Напомним, барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки.

Altapress.ru писал, что Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.