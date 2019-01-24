В Минтруде рассказали, почему население России падает и когда начнет расти

В Минтруде заявили, что возобновление естественного роста населения в России ожидается в 2023—2024 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Росстат сообщил предварительную оценку численности населения страны на начало 2019 года. Согласно ей за прошлый год численность населения в России уменьшилась на 86,7 тысяч человек.

Последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло. «Вопросы повышения рождаемости и снижения смертности находятся в числе приоритетных задач правительства России. К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения», — отметили в Минтруде.

В ведомстве считают, что в первую очередь это связано со значительным снижением числа женщин, находящихся в фертильном возрасте — из-за демографических провалов в 40-е и 90-е годы.

На этом фоне с целью максимального стимулирования рождаемости в последние годы были введены дополнительные меры, отметили в Минтруде. Первые результаты россиянам обещают уже по итогам 2019 года. Возобновление естественного роста населения счет снижения смертности и стабилизации рождаемости ждут в 2023—2024 годах.