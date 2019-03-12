В Минтруде рассказали, кому сложнее всего устроиться на работу

В России существует переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса и администрации. Об этом RT рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что в этих сферах безработных с высшим образованием больше, чем вакансий в службах занятости.

В обществе сохраняется мнение, что быть менеджером или экономистом престижно. Однако за последние годы рынок оказался переполнен специалистами в этих сферах, отметил Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. При этом представителей технических профессий не хватает.

«В ближайшие 20 лет спрос на выпускников технических колледжей будет только расти. А людям с менеджерскими, финансовыми, экономическими дипломами придётся сложно», — отметил специалист.

Ранее altapress.ru писал, что на одно резюме сварщика, размещенное на сайтах поиска работы, приходится 16 вакансий. А если эту профессию детализировать, то на одно резюме специалиста сварочного производства придется 330 вакансий.