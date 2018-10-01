В Минздраве считают, что нужно ограничить продажу алкоголя пьяным

Продавать алкоголь пьяному человеку — создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние. Кроме того, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя.