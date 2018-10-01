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В Минздраве считают, что нужно ограничить продажу алкоголя пьяным

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила ТАСС, что продавцы должны иметь возможность отказаться продавать алкоголь нетрезвым посетителям.

Владимир Мединский и Вероника Скворцова.
Владимир Мединский и Вероника Скворцова.
Анна Зайкова, altapress.ru

Вероника Скворцова,
министр здравоохранения России:

Продавать алкоголь пьяному человеку — создавать дополнительный разрушающий для него фактор, усугубляя его состояние. Кроме того, человек в состоянии сильного алкогольного опьянения не может адекватно оценить риски и может быть опасен и для окружающих, и для самого себя.

Ранее Минздрав разработал законопроект, который предусматривает возможность ограничения продажи спиртного пьяным, а также предлагает вынести алкогольную продукцию в специальные секции, отделив ее от других товаров.

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