В Нагорном парке Барнаула появилась яблоневая аллея.

В Нагорном парке Барнаула волонтеры высадили яблоневую аллею. У центрального входа в храм Иоанна Предтечи теперь растут 30 полутораметровых деревьев, пишет официальный сайт города.

Высадить яблони предложили активисты волонтерского движения «Зеленая дружина» СГК. Их также поддержала администрация города.

Анастасия Лукьянова, пресс-секретарь алтайского филиала СГК рассказала, что волонтеры проводят эко-марофон каждую весну и осень

В этом году город не раз пострадал от ураганов, когда были повалены и сломлены десятки деревьев, поэтому крайне важно восстановить экологический баланс. Со своей стороны, обязуемся сделать все, чтобы деревья прижились. Будем следить за их состоянием, — сказала она.

В мэрии отмечают, что технологию высадки сибирских яблонь обговорили, а со специалистами и соблюдали полностью

Напомним, благоустройство Нагорного парка начали в июне, в этом году на объект по федеральной программе направили около 41 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 95%: осталось смонтировать освещение и привести территорию в порядок после строительной техники. Все это планируют сделать до ноября.