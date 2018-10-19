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В Нагорном парке Барнаула появилась яблоневая аллея

В Нагорном парке Барнаула волонтеры высадили яблоневую аллею. У центрального входа в храм Иоанна Предтечи теперь растут 30 полутораметровых деревьев, пишет официальный сайт города.

В Нагорном парке Барнаула появилась яблоневая аллея.
В Нагорном парке Барнаула появилась яблоневая аллея.
barnaul.org

Высадить яблони предложили активисты волонтерского движения «Зеленая дружина» СГК. Их также поддержала администрация города.

Анастасия Лукьянова, пресс-секретарь алтайского филиала СГК рассказала, что волонтеры проводят эко-марофон каждую весну и осень

В этом году город не раз пострадал от ураганов, когда были повалены и сломлены десятки деревьев, поэтому крайне важно восстановить экологический баланс. Со своей стороны, обязуемся сделать все, чтобы деревья прижились. Будем следить за их состоянием, — сказала она.

В мэрии отмечают, что технологию высадки сибирских яблонь обговорили, а со специалистами и соблюдали полностью

Напомним, благоустройство Нагорного парка начали в июне, в этом году на объект по федеральной программе направили около 41 млн рублей. Сейчас работы выполнены на 95%: осталось смонтировать освещение и привести территорию в порядок после строительной техники. Все это планируют сделать до ноября.

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