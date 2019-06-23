В Новосибирске посетительнице спортклуба отказали в занятиях по ММА из-за ее транссексуальности

Жительница Новосибирска Виктория Басаковская получила отказ в занятиях от одного из спортклубов из-за своей транссексуальности, пишет НГС. Девушка хотела заниматься MMA.

Виктория рассказала, что на неделе купила абонемент. Во время его оформления она сообщила представителям клуба о своей транссексуальности: по документам Виктория мужчина, но живет как девушка. При этом операцию по смене пола она не делала.

Также она сообщила администрации клуба, что не собирается пользоваться ни раздевалками, ни душевыми, поскольку живет недалеко от клуба. И абонемент ей продали. Но после того, как Виктория ушла, ей дважды позвонили из клуба.

Виктория Басаковская,

жительница Новосибирска:

Через полчаса мне поступает звонок о том, что они отказываются предоставить мне услуги. Я говорю: «Что-то случилось?». Они говорят: «Личные права нашего клуба запрещают подобным людям посещения». Я говорю: «Каким подобным людям?». «Ну то, что вы транссексуалка»".

Она объяснила, что не собиралась раздеваться и демонстрировать свою транссексуальность в клубе. Однако ей сказали, что отказывают в групповых занятиях, тренер сможет заниматься с ней только индивидуально. А затем перезвонили ещё раз и сообщили, что отказывают в занятиях совсем.

В разговоре с директором Виктория попросила предоставить ей письменный отказ, её попросили подождать пару дней.

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По словам девушки, она не хотела поднимать шум, но прочитала публикации в соцсетях, в которые сообщалось, что несостоявшаяся клиентка требовала для себя отдельные раздевалку, душевые и наглядно демонстрировала свои половые признаки.

Виктория Басаковская,

жительница Новосибирска:

Я с самого начала не настаивала ни на раздевалках, ни на душевых, меня сам тренер интересует, меня интересует данный вид спорта. Я люблю заниматься единоборствами, я занималась тхэквондо, рукопашным боем, боксом, сейчас я захотела заниматься MMA. Узнала, что там качественные тренеры, тем более по месту жительства — это самый близкий и адекватный клуб.

Девушка рассказала, что прежде жила и тренировалась в других городах: Челябинске, Тюмени, — и там у неё не возникало проблем с тренерами. У Виктории гражданство Казахстана. В Новосибирске она намерена поступать в консерваторию.

В клубе НГС сообщили, что комментарий по ситуации может дать только руководство клуба, которое будет в понедельник. Но в итоге директор Елена Агаркова, указанная в группе клуба «ВКонтакте», отказалась комментировать ситуацию.