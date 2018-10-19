После трагедии в Керчи на Алтае усилят меры безопасности в образовательных учреждениях

После трагических событий в Керчи в образовательных организациях Алтайского края усилят меры безопасности. Губернатор Виктор Томенко дал поручение врио министра образования и науки Максиму Костенко, пишет официальный сайт региона.

В учебных заведениях региона усилили пропускной режим, провели дополнительные инструктажи по безопасности с сотрудниками школ и учениками. Организовали ежедневный обход подвалов, чердаков, подсобных и технических помещений образовательных организаций. Также проверят исправность технических средств охраны и схемы оповещения сотрудников оперативных служб.

Организовали консультации и занятия, направленные на снижение психоэмоционального напряжения. Также проведут информационно-просветительские и методические мероприятия, направленные на разъяснение обучающимся тяжести последствий от террористической и экстремистской деятельности, — отмечают в пресс-службе правительства региона.

Тема безопасности в учреждениях образования является одной из приоритетных в регионе. На оснащение всех краевых образовательных организаций системами видеонаблюдения в этом году выделили 29 млн рублей, на противопожарные мероприятия — около 40 млн рублей.

Напомним, 17 октября в столовой Керченского политехнического колледжа прогремел взрыв. 21 человек погиб, десятки пострадали, пятеро в коме. В Крыму объявлен трехдневный траур.