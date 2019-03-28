В пампасы! Лошади сломали загон и отправились на «выпас» в Красноярск

В полицию Красноярска поступила информация о том, что по проезжей части Свободного проспекта бежит табун лошадей. Выяснилось, что животные принадлежат фермеру — жителю пригородного поселка Солонцы. Лошади сломали забор в загоне и «отправились на выпас» в Красноярск.