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В Петербурге установили «надгробия» депутатам, поддержавшим пенсионную реформу

В Петербурге в Пулковском парке активисты установили картонные надгробия с именами нескольких депутатов Госдумы от «Единой России». Медуза сообщает, что в сообществе «Петербург против» активисты пояснили: парламентарии «предали своих избирателей», поддержав пенсионную реформу.

Госдума.
Госдума.
Правительство России, vk.com/gov

Полиция задержала двух участников акции.

Активисты сообщили, что это были журналист и фотограф, которые снимали картонные надгробия. По данным «ОВД-Инфо», задержаны левые активисты Иван Овсянников и Виктория Арефьева. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованной акции.

В сентябре в Барнауле активисты молодежного отделения ЛДПР устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором. Похороны провели у крыльца городской администрации. Там поставили свечи и фотографию с черной лентой. Также разместили табличку с надписью: «Не простим, что не уберегли!».

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