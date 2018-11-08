В ПФР рассказали, кто получит пенсию до новогодних праздников

Пенсионный фонд РФ сообщил, кто сможет получить выплаты досрочно — до новогодних праздников. Многое зависит от того, в какой день пожилые россияне получают пенсии.

Традиционно досрочно пенсию получают те, чьи выплаты приходятся на первые дни месяца. Поскольку в начале января несколько дней являются выходными из-за новогодних каникул, некоторые пенсионеры получат деньги раньше.

Графики доставки пенсий перед Новым годом будут известны в декабре, сообщает «Российская газета». Многое зависит еще и от компаний, которые занимаются доставкой денег в предпраздничные дни.

Сегодня есть несколько вариантов доставки пенсии: через «Почту России» (пожилой россиянин выбирает, хочет он получать выплаты на дом или в почтовом отделении), через банк (в кассе или на карту) или через компанию, которая занимается доставкой пенсии (на дом или в офис), пишет ura.ru.