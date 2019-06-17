В пучине Черного моря найден древний греческий корабль с грузом

На корабле сохранились скамьи для гребцов, руль, а также перевозимый груз.
Затопленные древние корабли редко сохраняются так хорошо. Уникальная консервация найденного судна обусловлена необычным химическим составом воды в Черном море.
Бескислородный слой, который составляет почти 90% объема моря, предотвращает физические и химические процессы, которые вызывают органический распад.
Новое открытие подтверждает идею о том, что бескислородные воды Черного моря являются невероятно богатым музеем истории человечества, пишет sochi24.tv.
«Это крушение показывает беспрецедентный потенциал для сохранения в Черном море, которое на протяжении тысячелетий было критическим перекрестком мировых культур», — цитирует ученого National Geographic.
Исследования корабля проводились с помощью роботизированных устройств.
Кладбище кораблей
В 2016 году на дне Черного моря ученые обнаружили кладбище древних кораблей — более 40. Основной целью экспедиции было проведение геофизических исследований, но в ходе разведки ученые случайно обнаружили затонувшие суда, принадлежавшие морякам Византии и Османской империи.