В пучине Черного моря найден древний греческий корабль с грузом

Древнее деревянное судно, которому около 2400 лет, найдено в 80 километрах от болгарского городка Бургас. Длина «находки» составляет 23 метра, корабль похож на торговые суда, изображенные на древнегреческих вазах, пишет National Geographic .

На корабле сохранились скамьи для гребцов, руль, а также перевозимый груз.

Затопленные древние корабли редко сохраняются так хорошо. Уникальная консервация найденного судна обусловлена необычным химическим составом воды в Черном море.

Бескислородный слой, который составляет почти 90% объема моря, предотвращает физические и химические процессы, которые вызывают органический распад.

Новое открытие подтверждает идею о том, что бескислородные воды Черного моря являются невероятно богатым музеем истории человечества, пишет sochi24.tv.

«Это крушение показывает беспрецедентный потенциал для сохранения в Черном море, которое на протяжении тысячелетий было критическим перекрестком мировых культур», — цитирует ученого National Geographic.

Исследования корабля проводились с помощью роботизированных устройств.

Кладбище кораблей

В 2016 году на дне Черного моря ученые обнаружили кладбище древних кораблей — более 40. Основной целью экспедиции было проведение геофизических исследований, но в ходе разведки ученые случайно обнаружили затонувшие суда, принадлежавшие морякам Византии и Османской империи.