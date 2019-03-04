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Жизнь

В России появились проблемы при продаже алкоголя

Российские торговые сети опасаются масштабных приостановок лицензий на продажу алкоголя из-за возможных ошибок в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП), сообщают «Известия».

Алкоголь.
Алкоголь.

В регионах России уже зафиксированы случаи, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь из-за ошибок в системе, сообщает издание со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Так, уже погашенные штрафы система может принять за неоплаченные, что влечет за собой приостановление лицензии у «нарушителя». Ритейлеры опасаются, что ошибки примут массовый характер и вызовут большие убытки, поскольку на реализацию алкогольной продукции приходится от 20% до 40% выручки магазинов.

В конце 2018 года торговые сети обращались в Минфин с просьбой дать им доступ к системе ГИС ГМП для отслеживания неверных сообщений о штрафах, пишет bfm.ru. Помимо этого, ритейлеры просят предоставлять им 10 дней перед отзывом лицензии для оперативного погашения штрафа или выявления ошибки в системе. В Минфине сообщили, что прорабатывают вопрос предоставления торговым компаниям доступа к ГИС ГМП, а также рассматривают возможность создания нового механизма предоставления данных.

С 1 января 2019 года в силу вступили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…», согласно которым власти субъектов федерации получают право при помощи ГИС ГМП отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров в алкогольной сфере. В случае обнаружения таких штрафов чиновники обязаны приостановить действие лицензии на продажу алкоголя у провинившихся.

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