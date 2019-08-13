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Жизнь

В России появился хитрый способ телефонного мошенничества, которое сложно распознать

«Российская газета» сообщила о новом способе телефонного мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками кредитной организации. Они не просят сообщить персональные данные, но тем не менее получают доступ к операциям на смартфоне.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Мошенники звонят и сообщают, что со счета якобы пытались несанкционированно вывести деньги в другом регионе. Когда человек говорит, что не совершал подобных действий, ему сообщают о блокировке и предлагают для безопасности сверить, какие устройства имеют доступ к личному кабинету.

Затем звонящие выясняют, «клиент» использует IOS или Android, и предлагают отключить систему, которой человек не пользуется, при помощи программы teamviewer.

По данным журналистов, эта программа позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица. При этом доказать попытку взлома невозможно.

Уточняется, что мошенники в этом случае хотят получить id (код доступа) клиента, с помощью которого можно завладеть конфиденциальной информацией.

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