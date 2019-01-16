В России смертность за 11 месяцев превысила рождаемость почти на 200 тыс человек

Смертность в России за 11 месяцев 2018 года превысила рождаемость на 193 тысячи человек, рассказала 15 января вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС .

По данным вице-премьера, самая высокая убыль — семь человек на одну тысячу жителей — отмечается в Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. При этом в регионах Северного Кавказа, Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост.

Как отметила Голикова на сессии Гайдаровского форума, естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023—2024 годах.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023—2024 годах», — сказала вице-премьер.

Через пять лет продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет. Достичь этого планируется за счет борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказывала вице-премьер Татьяна Голикова после заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам 17 декабря 2018 года.

Реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» должна снизить смертность в России на 17%.

По словам главы Минздрава Алтайского края Дмитрия Попова, об эффективности системы здравоохранения говорит показатель общей смертности в регионе. В Алтайском крае он выше, нежели в Красноярском крае или по стране.