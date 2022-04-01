1 апреля
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Жизнь

В России вскоре начнут исследования «Спутника М» для детей 6−11 лет

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА «Новости», что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6−11 лет пройдут в Москве.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

Гинцбург отметил, что исследования вакцины планируют начать в конце следующей недели.

«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — рассказал он.

Медик подчеркнул, что исследования с участием детей 6−11 лет будут проходить так же, как и с участием подростков.

Напомним, в конце января Центр Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины для детей 6−11 лет.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков 12−17 лет «Спутник М» после необходимых исследований.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не расслабляться из-за «пропавшей» пандемии коронавируса.

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