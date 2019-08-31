В российской больнице массово уволились медсестры

Решение сохранить медсестрам зарплату в полном объеме принял руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба ведомства.
Медсестры работали в неврологическом отделении Александровской районной больницы и написали заявления 26 августа после общего собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении стимулирующей части зарплаты в объеме 50%.
Медсестры зарабатывают 32−35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их зарплата уменьшилась на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.
«Принято решение о сохранении заработной платы медицинским работникам в полном объеме, что позволит избежать увольнений и стабилизировать кадровую ситуацию», — говорится в сообщении областного департамента здравоохранения.
В пятницу с медсестрами встретился Мозалев. Женщины выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении, если им сохранят стимулирующие выплаты в полном объеме.
В состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница, на качество медобслуживания в которой в 2017 году на «Прямой линии с Владимиром Путиным» пожаловались местные жители. Сейчас в больнице продолжается ремонт, который должен завершиться до конца года.
Напомним, в августе заявления об увольнении также написали шесть хирургов больницы в Нижнем Тагиле.