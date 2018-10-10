В РСХБ открыто более 500 специальных расчетных счетов застройщиков

Россельхозбанк, являясь уполномоченным банком РФ, допущенным Банком России к банковскому сопровождению застройщиков жилья, разработал продукт «расчетный счет застройщика». В рамках предложения РСХБ предоставляет бесплатные услуги по открытию и контролю целевого расходования денежных средств застройщиков.

По состоянию на 11.09.2018 в соответствии с новым законодательством о долевом строительстве в банке открыто 529 специальных расчетных счетов для застройщиков.

С 01.09.2018 все застройщики РФ обязаны открыть отдельный специальный расчетный счет под каждое разрешение на строительство в одном из уполномоченных банков РФ. Расходные операции с таких расчетных счетов контролируются в строгом соответствии с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ.

Банковский контроль за расходными операциями застройщиков призван минимизировать риски нецелевого использования денежных средств застройщиков и предоставить дольщикам дополнительную гарантию завершения строительства объекта в срок.