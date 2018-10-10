В РСХБ открыто более 500 специальных расчетных счетов застройщиков

По состоянию
Банковский контроль за расходными операциями застройщиков призван минимизировать риски нецелевого использования денежных средств застройщиков и предоставить дольщикам дополнительную гарантию завершения строительства объекта в срок.
Россельхозбанк, являясь уполномоченным банком РФ, допущенным Банком России к банковскому сопровождению застройщиков жилья, разработал продукт «расчетный счет застройщика». В рамках предложения РСХБ предоставляет бесплатные услуги по открытию и контролю целевого расходования денежных средств застройщиков.
По состоянию
Банковский контроль за расходными операциями застройщиков призван минимизировать риски нецелевого использования денежных средств застройщиков и предоставить дольщикам дополнительную гарантию завершения строительства объекта в срок.
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