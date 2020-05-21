В Санкт-Петербурге запретили церемонии прощания с умершими

В Петербурге действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на правительство Северной столицы.

Соответствующее предписание главного государственного санитарного врача по Петербургу Наталии Башкетовой донесли до комитета по здравоохранению Петербурга, а также ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела», пишет bfm.ru.

Изначально тех, кто в Санкт-Петербурге умирал от коронавируса, вообще было предписано хоронить в цинковых гробах, но от этой идеи местные власти в итоге отказались.

Ранее «Фонтанка» опубликовала документ для служебного пользования на имя вице-губернатора Петербурга Евгения Елина. Согласно предписанию, главный санитарный врач требует внести изменения в документ от 30 марта текущего года «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в Петербурге из-за распространения COVID-19.

Ранее Алтайский Роспотребнадзор дал рекомендации для похорон умерших от COVID-19. Хоронить ковидных больных рекомендуют при помощи кремации.

Если родственники против такого способа захоронения, то можно воспользоваться и традиционным способом. Правда, тогда нужно соблюсти несколько правил.

Гроб должен быть полностью закрыт, чтобы исключить любые контакты родственников с телом покойного. Похоронить погибших от коронавируса можно на обычном кладбище. Роспотребнадзор, настаивает на том, чтобы на процедуре присутствовало как можно меньше людей.