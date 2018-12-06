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Жизнь
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В Сибири в 45-градусный мороз восемь часов спасали верблюда из ДТП

Цирковая фура с верблюдами из Сочи попала в аварию во время гастролей в Восточной Сибири — Иркутской области.

Когда-то от Ховда до Бийска шли караваны верблюдов.
Когда-то от Ховда до Бийска шли караваны верблюдов.
Марина Кочнева

Водитель не справился с управлением и въехал в кювет. В кузове находились два верблюда — Славик и Сережа. Одно животное погибло на месте. Славик не пострадал, его подняли на ноги с помощью пожарных рукавов.

В ближайшем населенном пункте не удалось найти транспорт для перевозки верблюда. Поэтому «корабль пустыни» отправился в поселок пешком по снегу в сопровождении пожарного автомобиля и погонщика, пишет Lenta.ru. Такой специфический караван.

ДТП с верблюдами в Иркутской области.
ДТП с верблюдами в Иркутской области.
38.мвд.рф
ДТП с верблюдами в Иркутской области.
ДТП с верблюдами в Иркутской области.
38.мвд.рф

Животное прошло более 20 километров в 45-градусный мороз за пять часов. Его разместили в одном из подсобных помещений пожарной части. В общей сложности спасательная операция продлилась восемь часов. В ней принимали участие экипаж ГИБДД и пожарно-спасательная служба Иркутской области.

Между тем верблюды отнюдь не миролюбивые животные. Так, в августе 2017 года верблюд откусил по локоть руку фермеру из Подмосковья.

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