В соцсетях запустили флешмоб в поддержку пострадавшего от травли барнаульского школьника

Десятки людей участвуют во флешмобе, чтобы поддержать барнаульского школьника Илью Меньшикова, который подвергся жестокой травле . В соцсетях пользователи, в том числе знаменитости, публикуют ролики со словами поддержки под хештегом #ильямыстобой. Многие рассказывают свои истории.

Мать мальчика на своей странице в Facebook попросила помочь ребенку и записать видео. Она также сообщила, что объявляет войну школьной травле и всем, кто ее покрывает.

За короткое время на просьбу откликнулись десятки человек. Они записали видео со словами поддержки. Некоторые пользователи спели песни.

В акции принял участие и знаменитый уроженец Барнаула Арсений Бородин. От отметил, что переживает за школьника и сам был в подобной ситуации.

Также ролик записал известный актер театра и кино Алексей Морозов.

Большое количество вменяемых людей тебя поддерживают в сложившейся ситуации, а на невменяемых лучше не обращать внимание, а бороться с ними всеми существующими законными методами. Я с тобой, я тебя поддерживаю! — отметил Алексей.

Он также подчеркнул, что правда обязательно восторжествует.

Ранее барнаульского школьника поддержала певица Елена Катина, которая раньше состояла в группе Тату. Она посоветовала Илье и другим жертвам травли не бояться просить о помощи у взрослых. А директора школы попросила взять ситуацию на личный контроль. «Мы, мамы, вверяем вам наших детей, их жизни и будущее», — подчеркнула певица.

Что произошло с барнаульским школьником

Напомним, мать 8-классника написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики из его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

Сообщить об этой истории женщину подтолкнул последний случай, когда травившие ее сына дети закидали подростка ледяными снежками. Он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Кроме того, к истории подключилась и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.