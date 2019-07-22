В центре Новосибирска согласовали строительство здания в 45 этажей

Территория, где появится здание, ограничена улицами Коммунистическая, Каменская и Октябрьская магистраль. Сейчас на этом месте котлован.

Участок с историей

Ранее на этом месте анонсировались несколько проектов комплексов, но ни один из них так и не был построен. В 2011 году ГК «Система», возглавляемая Валентином Тиуновым анонсировала старт строительства МФК «Аврора» с четырехзвездочной гостиницей, апартаментами, офисами и подхземной автостоянкой. Позже участок был продан.



В 2014 году ГК «Химметалл», возглавляемая девелопером Евгением Гавриловым, собщала о старте строительства жилого комплекса из двух жилых домов в виде развернутой книги. Впоследствии участок вместе с юридическим лицом, на которое оформлены права на участок, были проданы ГК «Химметалл» группе девелопера Владислава Крючкова.

Главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал строительство 150-метрового жилого здания в центре города в конце 2017 года.

Тимонов рассказывал, что около здания в пяти уровнях благоустроят территорию в виде террасированного парка с висячими садами. «Для Новосибирска это очень необычно, но если все получится, то объект будет уникальным, — отмечал архитектор. — Там будет сложность с фундаментом, поскольку по геологии это береговая линия реки Каменка». По словам Тимонова, со ссылкой на данные проектной документации, основу здания составит монолитный железобетонный каркас.

Новая планка для инвесторов

«Создав такое здание Крючков на какой-то период станет лидером в этой сфере. Для новых инвесторов объект станет некой планкой, которую они захотят преодолеть. Если здание зарекомендует себя, то строительство объектов повышенной этажности начнет развиваться в Новосибирске», — заявлял главный архитектор Новосибирска.



В апреле представители ГК «Сибирьинвест» (Владислав Крючков) рассказывали, что московское НИИ железобетонных конструкций ведет расчеты по ветровым нагрузкам, конструктиву и воздействию объекта на окружающую среду. «Проектирование будет закончено к осени, после этого можно будет говорить о датах начала и окончания строительства», — цитировали сообщение «Сибирьинвеста» издание «Новосибирские новости».

Также издание отмечает, что вблизи участка с котлованом есть два масштабнных законсервированных подземных бункера, возведенных в 80-х годах прошлого века Новосибирским метрополитеном. Позже один из них был продан муниципалитетом группе Владислава Крючкова. Девелопер сообщал о том. что ход к бункеру перекрыт плитой и эксплуатация подземного сооружения пока не планируется.