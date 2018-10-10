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10 октября
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Суд отменил экстремистский приговор барнаульской неоязычнице

В Барнауле Индустриальный районный суд отменил приговор неоязычнице Наталье Телегиной, которую приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме. Об этом сообщил в фейсбуке её защитник Алексей Бушмаков.

Наталья Телегина и Алексей Бушмаков.
Наталья Телегина и Алексей Бушмаков.
altapress.ru

Суд постановил отменить условный срок и снять с женщины судимость по статьям 148 УК (оскорбление чувств верующих) и 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

«Сегодняшним решением суда с меня снята судимость и отменено условное осуждение. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной в самые трудные моменты и всячески поддерживал, отдельной благодарности заслуживает наш чудо-человек адвокат Алексей Бушмаков, который присутствовал сегодня на суде как у меня, так и Марии Мотузной. Это наша общая заслуга, поскольку только вместе мы можем отстоять свои права», — пишет Телегина у себя на странице «Вконтакте».

Наталья Телегина — администратор группы «Яблоки Идунн», которая посвящена скандинавским религиозным верованиям Асатру. Осенью 2016 году её единоверец Евгений Салтыков написал на неё заявление в полицию из-за изображения мужской фигуры с молотом Тора, занесенным над горящей православной церковью. Салтыков решил, что эта публикация оскорбляет христиан и выставляет членов общины Асатру «экстремистами». По словам самой Телегиной, картинка была создана для афиши игры ролевиков-реконструкторов.

Напомним, 9 октября Индустриальный суд Барнаула вернул прокурору дело в отношении Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих с помощью перепостов в соцсети. Ранее краевой суд постановил прекратить дело о блокировке сайта «Парни плюс», который пишет о сексуальном здоровье для ЛГБТ-сообщества

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