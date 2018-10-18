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Детям, которых истязала заринская опекунша, нашли новые семьи

Семерым детям из Заринска, которых истязала опекунша, нашли семьи. Один из приемных родителей — руководитель районного совета замещающих семей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

В пресс-центре правительства отмечают, что все дети дали согласие на проживание в новых семьях. Новые опекуны предоставили им надлежащие условия для проживания, воспитания и содержания. У каждого ребенка есть отдельное место для занятий, игр, сна и отдыха. В течение месяца в отношении несовершеннолетних установят опеку и попечительство и заключат договоры о приемной семье.

Кроме того, администрация Заринского района утвердила график проверок условий жизни в соответствии с требованиями федерального законодательства. Первая пройдет уже в начале ноября. В течение первого года семьи будут один раз в три месяца посещать представители органов опеки и попечительства, после чего такие посещения будут проходить раз в полгода.

Напомним, в октябре в заринскую больницу попали семеро приемных детей местной жительницы. У всех нашли есть следы побоев, удушья на шее, вырванные волосы. Опекуншу будут судить по трем статьям: за причинение вреда здоровью, истязание и неисполнение родительских обязанностей. Сотрудницу администрации Заринска обвинили в халатности.

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