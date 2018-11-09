Жители алтайского села возмущены запретом на сбор поваленных ураганом деревьев

Жители села Воеводское Целинного района возмущены тем, что им нельзя собрать в лесу деревья, поваленные летним ураганом. Люди сетуют на то, что древесина попросту сгниет, пока законодательство позволит им ее забрать, сообщили читатели altapress.ru.

Сергей,

житель села Воеводское:

Летом в окрестностях нашего села прошел ураган и повалил деревья в близлежащем лесу. Жителям пообещали, что разрешат собрать их на дрова. К нам в село даже приезжала специальная комиссия, которая оценивала ущерб. Однако до сих пор этот вопрос не решен. Мы понимаем, что есть закон, но дрова нам нужны сейчас.

Зато в соседнем селе Верх-Марушка, рассказывает Сергей, людей обеспечили древесиной из числа поваленного ураганом сырья, потому что «у них есть лесничий». Дело в том, что земли в окрестностях села Воеводское отдали в подчинение Солтонскому лесничеству, поэтому местные власти ими не распоряжаются.

Замглавы Целинного района Геннадий Гилев рассказал altapress.ru, что после урагана пострадавшую территорию действительно обследовали. Но речи о том, что людям разрешат зайти в лес и собрать древесину, не было.

Геннадий Гилев,

заместитель главы Целинного района:

По вопросу сбора древесины проходили публичные слушания. Но их отменили из-за нарушений порядка. Сейчас процедуру инициировали заново, затем пройдут торги, по окончанию которых должен выявиться арендатор участка. Именно он и будет распоряжаться древесиной — продавать ее муниципалитету. Что касается валежника, то в краевом минприроды четко дали понять, что никаких поблажек не будет — никого не запустят в лес без разрешений до 1 января.

В минприроды Алтайского края сообщили, что валежник относится к недревесным лесным ресурсам. Его собирают в соответствии с Лесным кодексом РФ. Заготавливать его для собственных нужд (не в коммерческих целях) граждане будут иметь право с 1 января 2019 года. До этого времени сбор валежника без разрешительных документов запрещен.

В Алтайском крае ураган серьезно повредил лесные массивы. altaipriroda.ru

Жители вправе заготавливать древесину для собственных нужд на лесных участках, находящихся в государственной собственности, а также приобретать ее для этих целей у арендаторов лесных участков. Учет граждан, нуждающихся в древесине, ведут органы местного самоуправления. Для получения разрешения на заготовку необходимо подать заявление по месту жительства.