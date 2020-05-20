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Жизнь

«Вам больше всех надо?»: в Алтайском крае 80-летняя бабушка убирает за соседями возле мусорки

80-летняя жительница Камня-на-Оби убирает мусор за соседями возле баков. В ответ пенсионерка слышит лишь слова сочувствия, пишут «Каменские известия».

Мусор.
Мусор.
CCO

Жительница 330 квартала рассказала, что некоторые жильцы выбрасывают спиленные ветки со своих огородов у мусорных баков на площадке. На эти кучи другие жители начинают складывать мусорные пакеты, тряпки, другие отходы, которые потом разносятся ветром в другие дворы.

«Получается, что одни добросовестно убирают, и они же загрязняют прилегающие к мусорной площадке и ближайшим домам территории. Больно смотреть на это безобразие. У меня не хватило терпения, пришла на мусорную площадку и начала ломать ветки на части и складывать в контейнер, справилась успешно, все было вывезено. Второй раз тоже справилась. Я пришла к выводу, что если я в 80-летнем возрасте справилась, значит, и другим это не трудно», — говорит женщина.

На что одни говорят: «Вам больше всех надо?» или «Больше некому это делать?». Другие сочувствуют и уходят. Многие продолжают складировать ветки.

Женщина безуспешно пытается убедить горожан, что такое поведение показывает только неуважение к благоустройству и самим себе.

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