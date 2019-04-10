Вдову Валерия Золотухина похоронили рядом с сыном

Тамару Золотухину, жену известного актера Валерия Золотухина, похоронили на Расторгуевском кладбище в Видном (Московская область) рядом с сыном Сергеем, сообщили «АиФ».

«Решение приняли заранее, определились с местом, все прошло спокойно и без суеты. Быть поближе к родным местам и к сыну пожелала сама Тамара, я ее понимаю. Тем более, там в часовне священником служит сын Валерия от другого брака Денис Золотухин», — рассказал корреспонденту Аиф-Алтай друг семьи Валерий Кирьянов.

Сергей был музыкантом, он играл на барабанах в группе «Мертвые Дельфины». Он покончил с собой в 2007 году, ему было 27 лет, его смерть стала ударом для родителей. Что послужило причиной такого поступка, неизвестно.

Похороны законной супруги известного актера из Алтайского края Валерия Золотухина прошли 9 апреля. Тамара Золотухина ушла из жизни 6 апреля, у нее был рак. Похоронной церемонией занималась дочь вдовы от другого брака Екатерина.

Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года от раковой опухоли мозга. Его похоронили на малой родине — в селе Быстрый Исток Алтайского края во дворе храма, построенного на средства актера.