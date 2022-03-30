1 апреля
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Жизнь

Вечером — решили, утром — закрыли. В Барнауле оперативно опустел этаж ТРЦ с польскими брендами Sinsay, Cropp и House

В Барнауле приостановили работу популярные магазины Sinsay, Cropp и House, расположенные в ТРЦ «Пионер». Соответствующие объявления повесили на закрытых роллетах. Фотокор altapress.ru прогулялась по торговому центру — один из этажей почти опустел.

В ТРЦ "Пионер" закрыли брендовые магазины Sinsay, Cropp и House.
В ТРЦ "Пионер" закрыли брендовые магазины Sinsay, Cropp и House.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Польская компания LPP Group, в которую входят бренды Reserved, Cropp, Sinsay, Mohito и House, закрыла все магазины в России. Об этом сообщили 29 марта.

«Компания завершила оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. Таким образом, в соответствии с ранее сделанным заявлением с завтрашнего дня (30 марта) все магазины брендов LPP будут закрыты на российском рынке», — говорится в сообщении на сайте LPP Group.

В ТРЦ «Пионер» сегодня временно закрылись магазины, представляющие бренды Sinsay, Cropp и House. Когда точки откроют, не сообщают.

В одном объявлении отметили, что закрытие магазина «временное», в двух других указали «технические причины», но тоже «временные».

Кстати, ранее компания LPP Group приостановила онлайн-продажи, поставки в Россию продукции и инвестиции.

«Зато „Бургер Кинг“ живее всех живых», — отметила фотокор.

&quot;Бургер Кинг&quot; в ТРЦ &quot;Пионер&quot;.
«Бургер Кинг» в ТРЦ «Пионер».
altapress.ru. Анна Зайкова.

Ранее altapress.ru показал, как жизнь кипит в барнаульских ТРЦ после закрытия популярных магазинов Zara, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, H&M.

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