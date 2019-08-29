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Жизнь
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«ВелКен» в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!» передает 460 422 рублей Вотякову Косте

Сегодня, ООО «ВелКен» в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!» передает всю собранную сумму, 460 422 рублей Вотякову Косте. Ровно столько денег необходимо Косте для реабилитации после тяжелой операции на сердце.

Якушев Алексей Леонидович,
заместитель генерального директора компании «ВелКен»:

Все тяжелые испытания когда-нибудь заканчиваются. Дети выздоравливают, покидают больницы, взрослеют. У них начинается совсем другая жизнь, в которой нет места уколам и капельницам. Но у них остается бесценный опыт победы над болезнью, которым они готовы поделиться со всеми, в том числе и с теми, кому эта победа только предстоит. Компания «ВелКен» благодарит всех участников проекте «Подари сердцам жизнь!», всех любителей ТМ «Алтайские семечки» за отданное предпочтение нашей продукции, за внесенный вклад в здоровье ребенка!

Костя — это первый ребенок, которому мы помогли в рамках проекта «Подари сердцам жизнь!». Возможно, это совпадение, но дата передачи собранной на лечение суммы денег совпадает с днем рождением Кости. Ему на днях исполнилось два года!!! От всего коллектива компании «ВелКен», от всех участников проекта «Подари сердцам жизнь!», мы поздравляем Костю с Днем рождения, вручаем сертификат на сумму 460 422 рубля и набор «Алтайских семечек». Желаем Косте успехов в лечении, хороших и добрых врачей и крепкого здоровья!

Мы с радостью передаем родителям ребенка собранные деньги. Часть денег уже реализована, в частности, Костя прошёл обследование в Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина в г. Новосибирске. А также заказано специальное медицинское оборудование, жизненно необходимые лекарства и специфическое детское питание.

Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!

Мама, Вотякова Елена Леонидовна:

Наша семья от всей души благодарит всех, кто организовал и принял участие в этой замечательной акции «Подари сердцам жизнь!», компанию «ВелКен», Алтайское отделение Российского детского фонда, и, конечно, тех, кто покупал ТМ «Алтайские семечки» с сердечком. Спасибо всем за отзывчивость, доброту, сердечное участие в жизни нашего Кости. Собранные деньги окажут большую помощь в его реабилитации, эти деньги откроют нам двери к высококвалифицированным специалистам, врачам, к которым мы раньше даже не мечтали попасть.

На эти деньги мы продолжим кормить Костю специальным лечебным питанием, которое так важно для набора им веса.

Но не все в этой жизни решают деньги, не менее важно внимание и доброе слово. Каждый рубль в этой огромной сумме, это пожелание здоровья нашему ребенку, успехов в этом нелегком пути, стойкости характера. Каждая пачка, это маленький кусочек добра, и все вместе они сливаются в огромную реку или даже океан добра!

Хотелось бы, чтобы как можно больше детей получили помощь. Чтобы каждый, кто в ней нуждается, был услышан, как мы. Чтобы семьи не оставались один на один со своей бедой.

Компания «ВелКен», «Радио Дача», «Катунь 24» и «Алтайское отделение Российского детского фонда» сделали большой шаг на этом пути, надеюсь, это станет доброй традицией.

Напоминаем! В июне компания «ВелКен» запустила Благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!», в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции: «Катунь 24», Алтайское отделение Российского детского фонда, «Радио Дача Барнаул» и «Мой Алтай» за активное участие, за помощь в информационном освещении акции «Подари сердцам жизнь!» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки».

ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке, вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».

ТМ «Алтайские семечки» — Подари сердцам жизнь!

Сайт проекта http://podari-serdcam.ru/

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