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Жизнь

Верующие люди рассказали о своих предпочтениях в порно

Порносайт xHamster опросил 11 тысяч пользователей и включил в анкету вопрос о религиозности. Выяснилось, что большинство из них отрицательно относятся к гей-порно и видео с участием трансгендеров и бисексуалов, но, если все-таки смотрят, испытывают чувство стыда, пишет «Телеканал 360» со ссылкой на The New York Post.

Секс. Нижнее белье.
Секс. Нижнее белье.
СС0.

Наибольшей популярностью среди верующих пользуется виртуальное (VR) порно, а также эротические онлайн-чаты. Также пользователи, называющие себя верующими, готовы заплатить вебкам-моделям крупные суммы. Около 7%, как свидетельствует статистика, могут отправить девушке больше 1 тыс. долларов.

Кроме того, около 35% верующих сообщили, что секса в реальности у них практически не бывает, еще 14,5% — что занимаются любовью всего несколько раз в год. Треть религиозных пользователей отметила, что таким образом получает сексуальное образование.

Напомним, ранее американские исследователи выяснили, сколько секса требуется людям в разном возрасте.

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