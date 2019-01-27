«Вы туда что-то вложили, чтобы из него брать?»: чиновница заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Вопрос на эту тему задали на встрече чиновницы с жителями подмосковного города Королев, пишут РИА Новости.

На встрече предложили восстановить исторический квартал города, обратившись за помощью к федеральному бюджету. В ответ на это Юденич отметила, что люди не вкладывают в «этот бюджет». Видео с высказыванием опубликовали в «ВКонтакте».

Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?" — сказала Юденич.

Слова чиновницы вызвали недовольство в зале. Люди стали громко говорить, что платят налоги, отмечает URA.ru.

Напомним, ранее начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в пятницу интервью на amic.ru, сразу разлетелась по российским СМИ.