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1 июля
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Жизнь

Виктор Томенко открыл в Барнауле памятный знак стройотрядов

В Алтайском крае 29 июня отметили юбилей студенческого стройотрядовского движения — ему исполнилось 55 лет. Губернатор региона Виктор Томенко открыл в честь этого события специальный памятный знак и пожелал стройотрядовцам, как ветеранам, так и молодым ребятам, сплоченного движения вперед.

Памятный знак в честь 50-летия стройотрядовского движения на Алтае.
Памятный знак в честь 50-летия стройотрядовского движения на Алтае.
Пресс-служба Правительства АК.

Губернатор подчеркнул, что бойцы стройотрядов во все времена были самой продвинутой частью молодежи. Своим трудом они заслужили свой памятный знак. «Уверен, что это место станет знаковым для всей нашей студенческой молодежи», — заявил глава региона.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края

Открывая памятный знак 50-летия краевого студенческого отряда «Алтай», хочу сказать слова огромной благодарности нашим ветеранам, нашим первопроходцам, за заботу и руководство, за то, что все эти годы были вместе с бойцами.

Студенческое стройотрядовское движение в Алтайском крае началось в 60-е годы прошлого века. В 1964 году был создан краевой штаб стройотрядов.

В первом трудовом семестре 1965 года участвовали 760 студентов Алтайского политехнического (АПИ), медицинского (АГМИ), Бийского и Барнаульского педагогических институтов, учащиеся Барнаульского строительного техникума.

В настоящее время в летнюю смены бойцами стройотрядов становятся более 5000 студентов.

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