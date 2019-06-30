Виктор Томенко открыл в Барнауле памятный знак стройотрядов

В Алтайском крае 29 июня отметили юбилей студенческого стройотрядовского движения — ему исполнилось 55 лет. Губернатор региона Виктор Томенко открыл в честь этого события специальный памятный знак и пожелал стройотрядовцам, как ветеранам, так и молодым ребятам, сплоченного движения вперед.