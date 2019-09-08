Высокопоставленный священник РПЦ назвал современных мужчин «национальной трагедией»

По мнению отца Димитрия, среди русских встречаются настоящие мужчины, но это редкость.
«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил представитель РПЦ в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.
Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». Русская женщина, считает Димитрий Смирнов, сильна по своей генетике, а мужчина — нет.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» сказал, что умственные способности женщин, как правило, ниже, однако их отличает самоотверженность и ежедневный подвиг.