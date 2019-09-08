Высокопоставленный священник РПЦ назвал современных мужчин «национальной трагедией»

По мнению отца Димитрия, среди русских встречаются настоящие мужчины, но это редкость.

«А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил представитель РПЦ в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.