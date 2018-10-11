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Владельцы карты «Мир» смогут расплачиваться браслетом или брелоком

Россияне смогут оплачивать покупки картой «Мир» с помощью браслетов и брелоков, рассказали «Известиям» в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Владельцы карты «Мир» при помощи браслета или брелока смогут оплатить покупки и проезд в общественном транспорте без ввода PIN-кода, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. При этом саму карту предъявлять не нужно. Новая система ускорит процесс оплаты покупок, но у нее есть и минус — устройство легко потерять.

В браслеты и брелоки встроят чип платежной системы. Они будут работать по тому же принципу, что и обычная бесконтактная карта «Мир».

Издание отмечает, что аксессуары для оплаты покупок уже есть у Visa и Mastercard. Но россияне пока не проявляют к ним большого интереса: платежи с помощью браслетов, колец и брелоков не пользуются большой популярностью.

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